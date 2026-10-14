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«Миннесота» проиграла «Виннипегу», несмотря на дубль Капризова

«Миннесота» проиграла «Виннипегу», несмотря на дубль Капризова

«Миннесота Уайлд» уступила «Виннипег Джетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.«Миннесота Уайлд» уступила «Виннипег Джетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

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