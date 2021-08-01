Озвученное ранее заявление главы USADA обсудили в МОК

Недавно Ненада Лалович, который является руководителем комиссии по допингу в Международном олимпийском комитете, высказал своё мнение по поводу недавнего заявления Трэвиса Тайгарта на счёт участия россиян в Олимпийских играх и борьбы с допингом.
Недавно Ненада Лалович, который является руководителем комиссии по допингу в Международном олимпийском комитете, высказал своё мнение по поводу недавнего заявления Трэвиса Тайгарта на счёт участия россиян в Олимпийских играх и борьбы с допингом.
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