Густой дым в подъезде перепугал жильцов многоэтажки в Петрозаводске

Сотрудники пожарной части ликвидировали возгорание в пятиэтажке на улице Варламова Во вторник в 17 часов 25 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Варламова.