Гвардиола – лучший клубный тренер 2023-го по версии IFFHS. Он получил награду в 3-й раз

Гвардиола получил этот приз в третий раз. Ранее он доставался ему в 2009-м и 2011-м. За 2023 года «Манчестер Сити» во главе с Гвардиолой выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.