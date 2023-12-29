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Гвардиола – лучший клубный тренер 2023-го по версии IFFHS. Он получил награду в 3-й раз

Гвардиола – лучший клубный тренер 2023-го по версии IFFHS. Он получил награду в 3-й раз

Гвардиола получил этот приз в третий раз. Ранее он доставался ему в 2009-м и 2011-м. За 2023 года «Манчестер Сити» во главе с Гвардиолой выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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