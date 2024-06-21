«Лето в Москве»: в столице пройдут показательные выступления служебных собак

Посетители смогут задавать вопросы специалистам о работе с служебными собаками По информации, опубликованной на официальном портале мэрии Москвы, 22 июня на Кольской улице в кинологическом парке запланировано показательное выступление служебных собак, которые выполняют задачи в кинологических и спасательных службах.