РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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«Лето в Москве»: в столице пройдут показательные выступления служебных собак

«Лето в Москве»: в столице пройдут показательные выступления служебных собак

Посетители смогут задавать вопросы специалистам о работе с служебными собаками По информации, опубликованной на официальном портале мэрии Москвы, 22 июня на Кольской улице в кинологическом парке запланировано показательное выступление служебных собак, которые выполняют задачи в кинологических и спасательных службах.

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