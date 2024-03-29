В ЯНАО итоги Арктических игр подведут 30 марта

В Салехарде для участников Всероссийских Арктических игр проходит турнир по настольному теннису. Местом проведения соревнования выбран зал спорткомплекса «Студенческий», передает корреспондент агентства «Север-Пресс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии