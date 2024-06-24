Полина Гагарина удивила поклонников неожиданным поступком

<p>Известная исполнительница Полина Гагарина совершила неожиданный поступок. Оказывается, долгое время она предпочитала передвигаться по Москве на личном автомобиле, однако неблагоприятные погодные условия и интенсивное дорожное движение вынудили ее отказаться от привычного способа передвижения.