Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Патрушев: НАТО де-факто является стороной украинского конфликта

Патрушев: НАТО де-факто является стороной украинского конфликта

Задачи по демилитаризации Украины остаются актуальными, так как США и НАТО планируют сохранить Украину в качестве подконтрольной им антироссийской территории, которая будет обслуживать интересы Североатлантического альянса.

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