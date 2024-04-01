Задачи по демилитаризации Украины остаются актуальными, так как США и НАТО планируют сохранить Украину в качестве подконтрольной им антироссийской территории, которая будет обслуживать интересы Североатлантического альянса.
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