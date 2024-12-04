Строительный материал и лекарство. Источник света и тепла. Пластик и синтетика. Вещь, изменившая человечество, – нефть.
Нефть
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Строительный материал и лекарство. Источник света и тепла. Пластик и синтетика. Вещь, изменившая человечество, – нефть.
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