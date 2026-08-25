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Защитник «Авангарда» Чеккони об отзывах про Россию: «Рассказываю только хорошее и говорю правду. Несколько ребят спрашивали меня о лиге, перелетах и болельщиках»

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал, как хоккеисты из-за океана расспрашивают его о жизни и игре в России.

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