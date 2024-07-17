Сочинский филиал РУДН стал популярнее в два раза у абитуриентов Представители института сообщили, что рост заявлений на обучение вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.
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Сочинский филиал РУДН стал популярнее в два раза у абитуриентов Представители института сообщили, что рост заявлений на обучение вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.