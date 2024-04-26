Европейские рынки “захватили негатив” статистики США в четверг

Европейские рынки акций закрылись в четверг снижением, из-за активных распродаж в конце сессии. Падение фондовых индексов началось с выходом статистики по ВВП США, которая не оправдала оценок аналитиков Панъевропейский индекс Stoxx 600 растерял весь дневной рост и закрылся на 0,6% ниже показателей среды.