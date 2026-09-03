Лавров: Европа всегда жила за счет других, а не своим умом

Европа всегда жила за счет других, как во времена колониализма, а не полагаясь на собственный ум. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках лектория общества «Знание» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в Приморском крае.