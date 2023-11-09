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Путин: в РФ очень хороший урожай пшеницы, страна удержит лидерство по экспорту

Путин: в РФ очень хороший урожай пшеницы, страна удержит лидерство по экспорту

Россия сохранит лидерство по экспорту пшеницы, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что в этом году в стране очень хорошие показатели урожая этой зерновой культуры, сообщил ТАСС.

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