Путин: в РФ очень хороший урожай пшеницы, страна удержит лидерство по экспорту

Россия сохранит лидерство по экспорту пшеницы, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что в этом году в стране очень хорошие показатели урожая этой зерновой культуры, сообщил ТАСС.
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