Зеленскому предрекли «очень сильный удар» от Трампа после грубого заявления об Орбане

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала предрек, что избранный глава США Дональд Трамп предпримет ответные меры после грубого заявления нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского в адрес премьер-министр Венгрии Виктора Орбана.
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