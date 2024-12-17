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  • Татьяна Пушкарь
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Зеленскому предрекли «очень сильный удар» от Трампа после грубого заявления об Орбане

Зеленскому предрекли «очень сильный удар» от Трампа после грубого заявления об Орбане

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала предрек, что избранный глава США Дональд Трамп предпримет ответные меры после грубого заявления нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского в адрес премьер-министр Венгрии Виктора Орбана.

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