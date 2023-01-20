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Как я стал гармонистом и ведущим канала – «Гармонь - народная душа»

Как я стал гармонистом и ведущим канала – «Гармонь - народная душа»

У меня не сразу сложились отношения с В.Н Болотовым. Концерты тогда проходили 2 - 3 раза в году и я всегда старался их посетить.

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