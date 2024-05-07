"Один, под дождем и ветром". Чем восхитила Россию и напугала Запад инаугурация Путина

Президент показал образец хорошего здоровья и "зарядил" Шамана Главное в прошедшей 7 мая церемонии вступления Владимира Путина в должность президента — это то, что церемония состоялась и была проведена без сучка и задоринки, считают наблюдатели.
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