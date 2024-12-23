ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области – 2024: Валерий Ананьев, №30

«Бизнес Журнал. Урал» продолжает публиковать рейтинг самых влиятельных людей Свердловской области. 30 место в «ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области» по итогам 2024 года занял гендиректор строительной компании «Атомстройкомплекс» Ананьев Валерий Михайлович.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии