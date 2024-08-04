Из-за схода грязевых масс разрушена часть трассы в Сахалинской области

t.me/Минтранс Сахалинской области Из-за схода грязевых масс на фоне сильных осадков часть автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск была разрушена, движение на участке трассы ограничено, сообщает Минтранс Сахалинской области 4 августа.
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