Александр Морозов: Служба по контракту — важный элемент обеспечения безопасности нашей страны

«Военная служба по контракту является важным элементом обеспечения безопасности нашей страны. Наши военнослужащие выполняют свой долг, защищая интересы и территориальную целостность государства.
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