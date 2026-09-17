Глава Ноябрьска объяснил некачественную воду в городе поднятием взвеси

Во многих домах Ноябрьска ухудшилось качество воды. Причиной стал переход на временную схему подачи из-за аварии на магистральном водоводе, объяснил в соцсетях глава города Алексей Романов.
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