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Красный Север

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Глава Ноябрьска объяснил некачественную воду в городе поднятием взвеси

Глава Ноябрьска объяснил некачественную воду в городе поднятием взвеси

Во многих домах Ноябрьска ухудшилось качество воды. Причиной стал переход на временную схему подачи из-за аварии на магистральном водоводе, объяснил в соцсетях глава города Алексей Романов.

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