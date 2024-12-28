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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Мемориальную доску с барельефом митрополита Филарета открыли в Бобруйске.

Мемориальную доску с барельефом митрополита Филарета открыли в Бобруйске.

Фото БПЦ26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске торжественно открыли мемориальную доску с барельефом Митрополита Филарета, первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси, сообщили БЕЛТА в Белорусской православной церкви.

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