Мемориальную доску с барельефом митрополита Филарета открыли в Бобруйске.

Фото БПЦ26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске торжественно открыли мемориальную доску с барельефом Митрополита Филарета, первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси, сообщили БЕЛТА в Белорусской православной церкви.
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