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Медведев выложил забавное фото в ответ на ожидание нового пакета санкций (ФОТО)

Медведев выложил забавное фото в ответ на ожидание нового пакета санкций (ФОТО)

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале опубликовал очередной пост, в котором затронул тему очередного пакета санкций, который планируется Западом в отношении России.

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