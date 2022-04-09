Александр Кожевников: «СКА – самая скоростная команда в этом плей-офф. ЦСКА в быстром хоккее иногда заваливается»

Александр Кожевников считает, что СКА превосходит ЦСКА в скоростной игре.  – В финале Запада СКА сравнял счет в армейском дерби – 2-2.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх