Глэм облом: отмена свидания в самый последний момент

Глэм облом это термин молодёжного сленга, описывающий ситуацию, при которой вы долго готовились к свиданию, приводили себя в порядок, мылись, красились, одевались, но партнёр отменил встречу в самый последний момент.
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