Z-План: Капкан для ВСУ, уничтожение диверсантов под Курском, клещи СВО для гарнизона под Нью-Йорком, ситуация на 17 августа

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Молодцы пацаны, так держать!!! Теперь есть смысл провести несколько групповых компьютерных симуляций с учётом нынешней динамики продвижения наших войск в сложных для укропов местах. Подготовить резерв из двух или трёх дивизий полного состава, и его ударом перерезать рокады на снабжении самой крупной группировки укров. Затем обеспечить транспортный коридор на снабжение и сварить хохла в котле. Не быстро, но зато наверняка.
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