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Происшествия

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В Запорожской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в публичных призывах к террористической деятельности

Сотрудники Центра противодействия экстремизма Главного управления МВД России по Запорожской области установили и задержали жителя Мелитополя 1987 года рождения, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

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