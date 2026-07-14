В Запорожской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в публичных призывах к террористической деятельности

Сотрудники Центра противодействия экстремизма Главного управления МВД России по Запорожской области установили и задержали жителя Мелитополя 1987 года рождения, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии