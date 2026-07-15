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Мобильные огневые группы и операторы FPV-перехватчиков борются с БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении

Мобильные огневые группы и операторы FPV-перехватчиков борются с БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении

Мобильные огневые группы и подразделения операторов FPV-перехватчиков оперативной группировки войск «Запад» осуществляют разведку и нейтрализацию разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов противника на Краснолиманском тактическом направлении.

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