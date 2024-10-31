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Петербургский дневник

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При пожаре в «трешке» на Витебском проспекте погиб петербуржец

При пожаре в «трешке» на Витебском проспекте погиб петербуржец

Возгорание тушили 15 спасателей В Московском районе Петербурга ранним утром 31 октября случился пожар, в котором погиб человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ «В 7:25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Витебский проспект, 47, корпус 4», – сказано в сообщении.

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