"Надоело!": Знаменитый Дукалис сорвал съёмки про "умирающую Россию". Но на этом не остановился

Громкий скандал недавно сотряс информационное пространство: русский актёр Сергей Селин, широко известный по роли "мента" Анатолия Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей", разорвал сценарий прямо на съёмочной площадке.
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