Врач Новоселов: Владимира Ленина бальзамировали четыре месяца

Бальзамирование тела Владимира Ильича Ленина заняло у врачей около четырех месяцев, об этом "Газете.Ru" рассказал исследователь истории отечественной медицины, доктор Валерий Новоселов, ранее опубликовавший книгу на основе архивного "дневника истории болезни В.
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