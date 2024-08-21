Врач Новоселов: Владимира Ленина бальзамировали четыре месяца

Бальзамирование тела Владимира Ильича Ленина заняло у врачей около четырех месяцев, об этом "Газете.Ru" рассказал исследователь истории отечественной медицины, доктор Валерий Новоселов, ранее опубликовавший книгу на основе архивного "дневника истории болезни В.