В США нашли способ вынудить Украину пойти на мирное соглашение

Администрация действующего президента США Джо Байдена убеждает страны Европейского союза (ЕС) перевести замороженные активы России на 300 миллиардов долларов на счет, доступный Киеву в случае заключения мира с Россией.
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