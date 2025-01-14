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В США нашли способ вынудить Украину пойти на мирное соглашение

В США нашли способ вынудить Украину пойти на мирное соглашение

Администрация действующего президента США Джо Байдена убеждает страны Европейского союза (ЕС) перевести замороженные активы России на 300 миллиардов долларов на счет, доступный Киеву в случае заключения мира с Россией.

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Комментарии
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Sergiy Che
Они вправду думают, что Москва будет заключать договоры с бандеровнёй оставляя у неё свои же сворованные золотовалютные резервы?!! &quot;Дебилы бля!&quot; (Лавров))
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