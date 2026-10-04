Новый удар по Северному мосту в Киеве: транспортный коллапс в столице Украины усиливается (ФОТО, ВИДЕО)

Северный мост в Киеве вновь подвергся удару, что ещё больше усугубило транспортную ситуацию в украинской столице.
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