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SPLETNIK

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"Выйдите из роли". Иноагент Зинаида Пронченко выпустила эссе о Ксении Собчак

"Выйдите из роли". Иноагент Зинаида Пронченко выпустила эссе о Ксении Собчак

Главный редактор издания Republic*, иноагент Зинаида Пронченко*, опубликовала статью "Моя Ксения Собчак, или Как я провела эти 45 лет", в которой сделала разбор личности и карьерного пути журналистки и того, как "тёмные двадцатые" меняют людей.

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