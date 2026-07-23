"Выйдите из роли". Иноагент Зинаида Пронченко выпустила эссе о Ксении Собчак

Главный редактор издания Republic*, иноагент Зинаида Пронченко*, опубликовала статью "Моя Ксения Собчак, или Как я провела эти 45 лет", в которой сделала разбор личности и карьерного пути журналистки и того, как "тёмные двадцатые" меняют людей.