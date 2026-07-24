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Гендиректор «Балтики» — о поражении в игре с ЦСКА: «Мне кажется, логичнее была бы ничья»

Гендиректор «Балтики» — о поражении в игре с ЦСКА: «Мне кажется, логичнее была бы ничья»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов считает, что ничья была бы более логичным исходом матча первого тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

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