Сыровар Сирота опроверг обвинения своей бывшей жены об алиментах

Бывшая супруга российского фермера-сыровара Олега Сироты Пелагея, которая обвинила его, в том числе, в уменьшении суммы алиментов на их общих детей, хочет выставить его человеком, "ушедшим от бедной матери четверых детей к разлучнице-секретарше".