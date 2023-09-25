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Сыровар Сирота опроверг обвинения своей бывшей жены об алиментах

Сыровар Сирота опроверг обвинения своей бывшей жены об алиментах

Бывшая супруга российского фермера-сыровара Олега Сироты Пелагея, которая обвинила его, в том числе, в уменьшении суммы алиментов на их общих детей, хочет выставить его человеком, "ушедшим от бедной матери четверых детей к разлучнице-секретарше".

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