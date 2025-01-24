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Царьград

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Военкор Сладков призвал к ответу на ночную атаку ВСУ беспилотниками

Военкор Сладков призвал к ответу на ночную атаку ВСУ беспилотниками

За ночь в регионах России средства ПВО уничтожили 121 дрон.Русский военкор Александр Сладков призвал Россию к ответу на массированную атаку украинских БПЛА на российские регионы.

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Комментарии
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Амара Карпова
Сладков прав👍Надо💯
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20 час.

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