СК РФ сообщил о фишинговых схемах спецслужб Украины через знакомства

Украинские спецслужбы используют сайты знакомств для отправки фишинговых ссылок молодым русским, чтобы заполучить данные об общественных местах и адресах проживания, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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