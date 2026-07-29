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Царьград

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СК РФ сообщил о фишинговых схемах спецслужб Украины через знакомства

СК РФ сообщил о фишинговых схемах спецслужб Украины через знакомства

Украинские спецслужбы используют сайты знакомств для отправки фишинговых ссылок молодым русским, чтобы заполучить данные об общественных местах и адресах проживания, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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