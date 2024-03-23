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СССР-Россия

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Ночной налёт на Киев: центры принятия решений покрошили «Кинжалами»

Ночной налёт на Киев: центры принятия решений покрошили «Кинжалами»

  А Буданов пропал из эфира после удара по ГУР Украины В ночь на 21 марта ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации Сил специальных операций и иностранных наемников.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
А почему реально 23 марта не разбомбили весь киев вместе с ублюдками укрожопиками.? Только смерть для всего &quot;населения&quot; украины - ВСЕ твари и убийцы.
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17 час.
владимир рябченко
Чтобы спасти мирных жителей, надо всего лишь чикнуть онду Natalia Ivanova...
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17 час.
Светлана Позднякова
Уничтожить всех рулевых и иже с ними в укростане
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16 час.

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