В Нижегородской области полицейские пресекли попытку сбыта крупной партии синтетического наркотика

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, в конце сентября текущего года сотрудниками ОКОН УМВД России по г.
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