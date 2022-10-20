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В Нижегородской области полицейские пресекли попытку сбыта крупной партии синтетического наркотика

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, в конце сентября текущего года сотрудниками ОКОН УМВД России по г.

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