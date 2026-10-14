77-летнюю Аллу Пугачёву в мини-платье засняли на Кипре

Аллу Пугачёву вновь засняли в Лимасоле. 77-летняя певица в свободном белом мини-платье прогуливалась по городу в компании подруги.
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