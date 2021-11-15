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Россияне и американец укрылись в "Союзе" из-за летящего к МКС мусора

Россияне и американец укрылись в "Союзе" из-за летящего к МКС мусора

Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров и американский астронавт Марк Ванде Хай укрылись в корабле "Союз МС-19" в ожидании пролета мимо Международной космической станции космического мусора.

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