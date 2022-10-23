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Кристиан Хорнер: Судебный процесс может растянуться на 6-9 месяцев

Кристиан Хорнер: Судебный процесс может растянуться на 6-9 месяцев

Кристиан Хорнер: Судебный процесс может растянуться на 6-9 месяцевGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что рассчитывает разрешить спор о нарушении финансового регламента до конца уик-энда в США.

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