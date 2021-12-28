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Всё, исключено: сдающих жилье туристам обяжут платить налоги

Всё, исключено: сдающих жилье туристам обяжут платить налоги

Россиян, сдающих квартиры туристам, поставят на учет и обяжут платить налоги. ФАС поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья.

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