Всё, исключено: сдающих жилье туристам обяжут платить налоги

Россиян, сдающих квартиры туристам, поставят на учет и обяжут платить налоги. ФАС поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья.
Россиян, сдающих квартиры туристам, поставят на учет и обяжут платить налоги. ФАС поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья.
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