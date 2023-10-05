МВФ и Всемирный банк должны вывести на первый план права человека

Деятельность ведущих международных финансовых институтов – МВФ и Всемирного Банка, подверглась жесткой критике, которая станет предметом разбирательств на ежегодных заседаниях этих организаций, что пройдут в Марракеше, Марокко.
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