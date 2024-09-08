Пермяки попросили мэрию округа назвать улицу в честь погибшего на СВО бойца

Жители села Плеханово в Кунгурском округе (Пермский край) обратились к администрации муниципалитета с просьбой назвать одну из улиц именем Дмитрия Лашова, погибшего во время спецоперации и посмертно награжденного орденом Мужества.
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