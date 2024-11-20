МИД Франции о разрешении ударов по России: Украина имеет право на оборону

Украина имеет право на самооборону и должна быть в состоянии защитить себя. Об этом заявил интервью телеканалу LCI официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан, комментируя разрешение Украине наносить удары по российской территории западным дальнобойным оружием, передает РИА Новости.