МИД Франции о разрешении ударов по России: Украина имеет право на оборону

Украина имеет право на самооборону и должна быть в состоянии защитить себя. Об этом заявил интервью телеканалу LCI официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан, комментируя разрешение Украине наносить удары по российской территории западным дальнобойным оружием, передает РИА Новости.
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