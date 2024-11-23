Патриарх Кирилл попросил не наказывать певца Шарлота за оскорбление чувств верующих

Исполнителя также обвиняют в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти и уничтожении паспортаИерей Кинельской епархии Самарской митрополии Сергий Терехин, участвующий в качестве консультанта по делу певца Шарлота (настоящее имя — Эдуард Шарлот), заявил в суде, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл простил обвиняемого и просил не применять к нему наказание.