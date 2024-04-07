«Музыка нашего времени» в «Зарядье»

В Малом зале «Зарядья» пройдет вечер современной вокальной музыки«МУЗЫКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ» На концерте выступят солисты российских и мировых театров Полина Шабунина, Александра Ковалевич, Денис Седов и другиечитайте на monocle.
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