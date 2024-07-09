"Приедем в Россию и будем носить никаб": чем опасны узбеки из нищей Ферганы

Наталья а вы правы на все 100%!!! Те, кто скрывают свои морды и ходят как в пустыне, пусть едут в свой каракум и там хоть в песок заказывается! Все-таки власть в России какая-то антинародная!!! Кравцов министр полного отупения выкинул ещё один выкидыш- принимать в Школу детей мигрантов не говорящих по русски!!! Он полный дебил или купленный диаспорами враг!!!??? Вообще власть сама показывает, что коренной народ России им не нужен, так как госдума до сих пор не ввела законодательно рамки за которыми должна быть депортации или срок по УК РФ С последующей депортации. Наводнили Россию обезьянами, у которых один закон - преступать любой закон РФ, а диаспора их откажется. Власть это ваш ТРЕНД!!!???

Светлана Ефименко

ЧТО ТАДЖИКИ ЧТО УЗБЕКИ, ТУРКИ И КИРГИЗЫ ВСЕ ОНИ НЕ НАВИДЯТ РУССКИХ! И ПОЧЕМУ У НАС ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ ВЛАСТЬ В ВИДЕ ДЕПУТАТОВ-АЗИАТОВ СЮДА ЗАВОЗЯТ БЕЗ ВИЗЫ , БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ НИ КОГО НЕ СПРАШИВАЯ НУЖНЫ ОНИ ЗДЕСЬ НАМ?! ИЛИ ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК ПОКА ЖАРЕННЫЙ ПЕТУХ НЕ КЛЮНЕТ В ЗАД ТОГДА НАШИ МИНИСТРЫ НАЧНУТ КРИЧАТЬ ОЙ,ОЙ ЧТО МЫ НАДЕЛАЛИ НАДО МЕНЯТЬ ВСЕ И ОТПРАВЛЯТЬ ГОРЕ СТРОИТЕЛЕЙ ДОМОЙ! А ОНИ НА НАС УЖЕ ДАВНО ЗАБИЛИ И НА ВСЕ НАШИ ЗАКОНЫ! А СТРОИТЬ НЕ МОГУТ И НЕ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ, У НИХ КАК У БУРАТИНО ТЯП ЛЯП И ВСЕ ГОТОВО, А ДОМА НАЧИНАЮТ РАЗВАЛИВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ГОД-ДВА! Я ЖИВУ В ДОМЕ 94 ГОДА ДЕРЕВЯННЫЙ КИРПИЧОМ ОБЛОЖЕННЫЙ КАК БУДТО ВЧЕРА ПОСТРОЕННЫЙ! ДА ЕЩЕ КТО ХОЗЯИН ЭКОНОМИТ НА СТРОЙ МАТЕРИАЛАХ ВСЕ БЕРЕТ ЧТО ПОДЕШЕВЛЕ А ТЕ ПОТОМ ЕЩЕ ПРИТОРГОВЫВАЮТ СТРОЙМАТЕРИАЛОМ!ТАКОЕ СЛОЖИЛОСЬ В СТРАНЕ ВПИЧЕТЛЕНИЕ ЧТО ЭТИ "НАРОДНЫЕДЕПУТАТЫ"ОТ НАС ХОТЯТ ИЗБАВИТЬСЯ!!!ЗДЕСЬ И ТАК УЖЕ НАМИ КОМАНДЫВАЮТ АЗИАТЫ И ТРЕБУЮТ ЧТОБ МЫ ИХ КОРМИЛИ , ЛЕЧИЛИ, СОДЕРЖАЛИ ИХ ВСЕХ, А МЫ ЧТОБЫ ЖИЛИ КАК НИЩИЕ!ПОРА ПРЕКРАЩАТЬ ВСЕХ ЭТИХ АЗИАТОВ СОДЕРЖАТЬ!!!!!! И НЕ ПУСКАТЬ ПУСТЬ ПОПРОБУЮТ В ТУРЦИИ , арабских эмиратах, в америке поехать и пожить и потребовать свои там "права"что они там получат? дырку от бублика!